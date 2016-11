RTL Crime 17:10 bis 17:55 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Forgiven USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 21: Während Simmons versucht, Daisy von ihrem Hive-Trauma zu heilen, ist akute Gefahr im Anmarsch, da Hive kurz davor steht, die Rakete mit dem heimtückischen Virus abzuschießen, um auf der ganzen Welt Menschen in Primitives zu verwandeln. Bringt das Duell zwischen Hive und Daisys Freund Lincoln eine Wendung - und warum kehrt Daisy zu Hive zurück? Das Team kämpft an allen Fronten und wieder einmal steht alles auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Hive) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Billy Gierhart Drehbuch: Chris Dingess, Drew Z. Greenberg Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12