RTL Crime 14:10 bis 14:55 Krimiserie CSI: Vegas Am Ende der Ereignisse CDN, USA 2013 Stereo 16:9 13. Staffel, Folge 16: Das CSI-Team fahndet nach einem Serienmörder, der seine Opfer mit Spielkarten ins Jenseits befördert. So wurde beispielsweise die Halsschlagader des legendären Pokerchampions, Peter Coe, mit einem gezielten Wurf des Pik-Asses zerfetzt. Steckt womöglich der Magier Dr Jimmy hinter den Morden? Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Brad Tanenbaum Drehbuch: Gavin Harris, Anthony E. Zuiker Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12