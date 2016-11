RTL Crime 11:45 bis 12:35 Krimiserie Cagney & Lacey Betrug der einsamen Herzen USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 7: Der ältere Mr. Waits taucht auf dem 14. Revier auf und erzählt, dass er seit einigen Tagen seine Frau Julie vermißt. Auf dem vor kurzem gemachten Hochzeitsfoto, das er Cagney und Lacey aushändigt, sieht man Ed Waits mit einer viel jüngeren attraktiven Frau. Das Polizistinnen-Duo nimmt die Ermittlungen auf. Der einzige Anhaltspunkt ist eine Klinik, der Mr. Waits regelmäßig Geld überweist, weil seine Frau dort angeblich wegen einer Blutkrankheit behandelt wird. Doch in der Klinik kennt niemand eine Julie Waits. Der Zufall bringt die beiden in der Person des Kollegen Petrie weiter, der in der Frau auf dem Foto die ehemalige Prostituierte Donna Moline wiedererkennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (Det. La Guardia) Martin Kove (Det. Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Sheldon Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Jeffrey Lane Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12