Met: James en Suzette creëren op een ingenieuze manier meer ruimte in een oude garage in Amsterdam; ze gaan graven! Als binnenhuisarchitect is James daarnaast dol op objecten met een verhaal en dat zie je overal terug in het huis. * Sharon maakt heerlijke courgetterolletjes met mozzarella, zalm en basilicum. Ze serveert er pasta met zelfgemaakte pesto bij én een smoothie van banaan, gember en kokosmelk. * De Drentse Hondsrug is al één van de hoogste plekken van Nederland, maar Marieke Schatteleijn laat zien dat je daar nóg hoger kan; het boomkroonpad op. Lopend tussen de herfstige boomtoppen met de alziende ogen van de boswachter ontgaat je niets. * In Culemborg staat het duurzame huis van Jan en Monique, dat ontworpen is door hun zoon Ludo. Sinds 2014 wonen ze in dit huis dat middenin een boomgaard ligt, met zicht op de watertoren. * Culinair expert Alain Caron pakt de boot naar Texel om te gaan proeven en koken bij wodkamaker Kees Groenewoud. Kees maakt zijn Texelse wodka met een vleugje cranberry.