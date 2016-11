Discovery Channel 22:30 bis 22:55 Dokumentation On Tape - Katastrophen hautnah GB 2014 Stereo 16:9 Merken Im Norden von Wales zieht der Snowdonia-Nationalpark Jahr für Jahr begeisterte Bergsportler an. Mark Roberts, ein erfahrener Alpinist, hat sich den Pasley Fern Left Hand Gully vorgenommen - eine 300 Meter lange, steile Rinne. Doch plötzlich löst sich beim Klettern ein Eisklumpen und saust direkt auf ihn zu. Er verliert den Halt und stürzt in die Tiefe. Mit Händen und Füßen versucht er seinen Fall zu stoppen, doch der Boden ist zu glatt. Erst im letzten Moment verhaken sich Rucksack und Steigeisen im Untergrund. So nimmt die Höllenfahrt doch noch ein glückliches Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chaos Caught on Camera