Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Reportage Das Weiße Haus - Top Secret Obamas Jagd auf Bin Laden USA 2016 Nach den Anschlägen vom 11. September ist Osama bin Laden Amerikas Staatsfeind Nummer Eins. Trotz intensiver Geheimdienstarbeit schafft es der Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida sich fast zehn Jahre lang vor seinen Verfolgern zu verstecken. Doch am 2. Mai 2011 wendet sich das Blatt: Eine Sondereinheit der amerikanischen Navy Seals spürt den Top-Terroristen in einem Anwesen nahe der Ortschaft Abbottabad in Pakistan auf. Der nächtliche Zugriff endet in einem Feuergefecht - bin Laden wird getötet! Wie gelang es dem CIA den Al-Qaida-Chef zu finden? Welche akribischen Vorbereitungen waren für den geheimen Einsatz nötig? Diese Folge zeigt die Hintergründe der legendären Operation Nept Originaltitel: Commander in Chief: Inside the Oval Office Regie: Leland Krane Drehbuch: David Schaye Altersempfehlung: ab 12