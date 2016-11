Discovery Channel 17:10 bis 17:55 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Baggern für Fortgeschrittene USA 2011 Stereo 16:9 Merken Grundregel Nummer 1 in dieser "Mythbusters" -Episode lautet: Jeglichen Körperkontakt vermeiden, sonst wird es schmerzhaft! Der Bagger, mit dem die Wissensjäger in dieser Episode experimentieren, hat nämlich äußerst scharfe Ecken und Kanten. Außerdem wird das Arbeitsgerät zweckentfremdet. Die Forscher haben sich kürzlich im Internet spektakuläre Videos angeschaut, in denen User mit den schweren Maschinen ziemlich verrückte Sachen anstellen, wie zum Beispiel Wakeboarden. Kann das wirklich funktionieren? Um herauszufinden, ob der Clip echt oder ein Fake ist, stellen sie sich jetzt selber aufs Brett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Drehbuch: Chris Williams