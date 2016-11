Sky Nostalgie 11:20 bis 12:45 Komödie Drillinge an Bord D 1959 SW 20 40 60 80 100 Merken Die Drillinge Heinz, Eduard und Otto (alle: Heinz Erhardt) leben zusammen. Als Heinz eine Luxusseereise gewinnt, wollen die beiden anderen nicht zu Hause bleiben. Eduard und Otto beschließen, als blinde Passagiere mitzufahren. - Heinz Erhardt brilliert in einer Dreifachrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Erhardt (Eduard Bollmann / Otto Bollmann / Heinz Bollmann) Trude Herr (Lady Zocker) Peter Carsten (Fred Larsen) Ann Smyrner (Rita) Günther Pfitzmann (Mac) Paul Dahlke (Emilio) Ingrid van Bergen (Diana) Originaltitel: Drillinge an Bord Regie: Hans Müller Drehbuch: Gustav Kampendonk Kamera: Erich Claunick Musik: Heino Gaze Altersempfehlung: ab 6