Sky Sport 2 13:00 bis 15:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League ZSKA Moskau - Bayer Leverkusen, Gruppenphase 5. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Bayers 101. Auftritt in der Königsklasse war historisch. Nach drei Remis feierte Leverkusen im legendären Wembley-Stadion mit 1:0 gegen Tottenham den ersten Dreier und stieß das Tor zum Achtelfinale weit auf. "Es war eine unglaubliche Atmosphäre und ein sehr gutes Spiel", kommentierte Trainer Roger Schmidt, "wir mussten hart arbeiten, haben uns den Sieg aber verdient." Der Schütze des goldenen Tores Kevin Kampl freute sich über die mannschaftliche Geschlossenheit und die exzellente Ausgangsposition vor dem Match in Moskau: "Jetzt haben wir alles selber in der Hand", so der 26-Jährige mit Blick auf die Tabelle der Gruppe E. Monaco führt mit acht, Bayer hat sechs, Tottenham. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League