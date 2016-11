Sky Atlantic HD 04:30 bis 06:00 Dokumentation Der Newburgh-Schwindel USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 2009 wurden vier Männer aus Newburgh, später bekannt als die "Newburgh Four", vom FBI verhaftet: Sie sollen mehrere Bombenanschläge und den Abschuss von Militärflugzeugen geplant haben. Die Dokumentarfilmer David Heilbroner und Kate Davis zeichnen nach, wie ein pakistanischer FBI-Informant über ein Jahr aus vier Kleinkriminellen ohne jeden politischen Hintergrund eine Bedrohung der nationalen Sicherheit machte. Ein Sieg im "Krieg gegen den Terror" oder ein großer Schwindel? - Verstörende Dokumentation über die umstrittenen angeblichen Top-Terroristen "Newburgh Four". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Newburgh Sting Regie: David Heilbroner, Kate Davis Drehbuch: David Heilbroner Kamera: Kate Davis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 271 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 61 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 36 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 36 Min.