Sky Atlantic HD 16:50 bis 18:00 Krimiserie Brotherhood Kurz und schmerzlos USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tommy (Jason Clarke) verliert im Wahlkampf Teile seiner loyalen Wählerschaft und versucht, sein Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Sein Bruder Michael (Jason Isaacs) will sein Leben ändern. Unterdessen trifft ihr Cousin Colin (Brian F. O'Byrne) erstmals auf seinen Vater, wird von ihm jedoch harsch abgewiesen. Gangsterboss Freddie (Kevin Chapman) beauftragt Declan (Ethan Embry), einen ehemaligen Geschäftspartner ausfindig zu machen. - Zwischen Macht und Mob: vielschichtige Polit- und Gangsterserie mit genau gezeichneten Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Ethan Embry (Declan "Decko" Griggs) Fiona C. Erickson (Mary Rose Caffee) Fionnula Flanagan (Rose Caffee) Originaltitel: Brotherhood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Blake Masters Altersempfehlung: ab 16