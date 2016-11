Sky Atlantic HD 10:55 bis 11:55 Mysteryserie True Blood Wenn du mich liebst, warum sterbe ich dann? USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch den Zauber von Hexe Marnie (Fiona Shaw) hat Eric (Alexander Skarsgård) sein Gedächtnis verloren. Sookie (Anna Paquin) nimmt ihn mit zu sich nach Hause, um in zu schützen. Das gestaltet sich jedoch alles andere als einfach, denn Erics Verhalten ist extrem unberechenbar. Unterdessen fürchten Lafayette, Tara und Jesus die Rache der Vampire. Jason (Ryan Kwanten) befindet sich noch immer in Gefangenschaft und erfährt, was Chrystals Familie mit ihm vorhat. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Originaltitel: True Blood Regie: David Petrarca Drehbuch: Charlaine Harris, Alan Ball Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16