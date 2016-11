Sky Cinema Hits 22:20 bis 01:00 Fantasyfilm Avatar - Aufbruch nach Pandora USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jake Sully, ein ehemaliger Marine, der an den Rollstuhl gefesselt ist, bricht zu einer Reise auf den ihm unbekannten Planeten Pandora auf. Sein Körper mag gebrochen sein, doch im Herzen ist Jake noch immer ein Marine. So wird Jake rekrutiert, zu einem Lichtjahre entfernten Außenposten menschlicher Zivilisation zu reisen - nach Pandora, einem Mond, auf dem Großkonzerne ein seltenes Mineral fördern, das die Energiekrise auf der Erde lösen könnte. Weil die Atmosphäre Pandoras giftig ist, hat man dort das Avatar-Programm ins Leben gerufen. Dies ermöglicht, das Bewusstsein menschlicher "Steuermänner" an einen Avatar zu binden, einen ferngesteuerten biologischen Körper, der bei den tödlichen atmosphärischen Gegebenheiten überleben kann. Diese Avatare sind gentechnisch entwickelte Hybride, die menschliche DNS und die DNS der Ureinwohner von Pandora, der Na'vi, in sich tragen. In der Hülle seines Avatars wiedergeboren, kann Jake wieder laufen. Sein Auftrag erfordert es, die Na'vi zu infiltrieren, denn sie sind ein Haupthindernis bei der Förderung des wertvollen Erzes. Als aber eine Na'vi Frau mit dem Namen Neytiri Jakes Leben rettet, verändert das alles. Jake wird von ihrem Stamm aufgenommen, lernt nach vielen Prüfungen und Abenteuern, einer von ihnen zu werden. Während sich die Beziehung zwischen Jake und seiner anfangs unwilligen Lehrerin Neytiri vertieft, lernt Jake, die Lebensweise der Na'vi zu respektieren und nimmt schließlich einen Platz in ihrer Mitte ein. Bald wird er mit der letzten ultimativen Prüfung konfrontiert werden, wenn er die Na'vi in eine epische Schlacht führt, die das Schicksal einer ganzen Welt entscheiden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Jake Sully) Zoe Saldana (Neytiri) Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine) Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch) Michelle Rodriguez (Trudy Chacon) Giovanni Ribisi (Parker Selfridge) Joel David Moore (Norm Spellman) Originaltitel: Avatar Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Mauro Fiore Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12