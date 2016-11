Sky Comedy 14:50 bis 16:25 Komödie Road Party CDN 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nicks (Christopher Jacot) Freundin hat sich von einem windigen Musikproduzenten nach Toronto locken lassen. Weil ihm das nicht passt, macht er sich mit zwei Kumpels und zwei sexy Tramperinnen in einem klapprigen Wohnmobil nach Toronto auf. Ein wilder Roadtrip quer durch Kanada beginnt. - Teenie-Komödie mit rasanten und wilden Gags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Jacot (Nick) Joanne Kelly (Sasha) Shawn Roberts (Tyler) Katheryn Winnick (Trish) Jason Priestley (Swackhammer) Matt Frewer (Farmer Joseph) Ryan Belleville (Dime) Originaltitel: Going the Distance Regie: Mark Griffiths Drehbuch: Eric Goodman, Kelly Senecal Kamera: Gregory Middleton Musik: Patric Caird Altersempfehlung: ab 12