Sky Krimi 04:30 bis 06:00 Krimi Dicte Der tote Knabe DK 2013 Stereo 16:9 HDTV

Ein totes Baby liegt in einem Eimer im Kanal. Irgendwo in der Stadt ist eine junge Mutter in Not. Auch eine von Dictes Freundinnen braucht Hilfe: Ida Maries Neugeborenes wird aus der Klinik entführt. Dicte und die Polizei arbeiten diesmal eng zusammen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der tote Junge im Kanal und die Kindesentführung miteinander zusammenhängen.

Schauspieler: Iben Hjejle (Dicte Svendsen) Lars Brygmann (John Wagner) Lærke Winther (Anne Skov Larsen) Lene Maria Christensen (Ida Marie Svensson) Ditte Ylva Olsen (Bendtsen) Emilie Claudius Kruse (Rose Svendsen) Dar Salim (Bo Skytte) Originaltitel: Dicte Regie: Charlotte Sachs Bostrup Drehbuch: Dorthe Warnø Høgh, Ida Maria Rydén Kamera: Jens Schlosser Musik: Jeppe Kaas Altersempfehlung: ab 12