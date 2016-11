Sky Krimi 01:25 bis 03:00 Krimi Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka Die Kunst des Todes S 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Erica und ihr Mann Patrik erhalten Besuch von Ericas jüngerer Schwester Anna. Die Maklerin hat beruflich in der Gegend zu tun. Als Anna ihre Freundin Linda Hamrin bewusstlos hinter dem Lenkrad ihres verschlossenen Autos findet, bittet sie Erica um Hilfe. Da Lindas Autoschlüssel auf dem Parkplatz liegt, ist klar, dass jemand versucht hat, die junge Frau zu ermorden. Erica geht der Sache nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Galli Concha (Erica Falck) Richard Ulfsäter (Patrik Hedström) Pamela Cortes Bruna (Paula) Ellen Stenman Göransson (Maja) Johan Hedenberg (Hasse Vennerman) Marie Delleskog (Britta Bergmark) Anki Lidén (Anita Vennerman) Originaltitel: Fjällbackamorden Regie: Jörgen Bergmark Drehbuch: Pernilla Oljelund Kamera: Andréas Lennartsson Musik: Johann Nilsson Altersempfehlung: ab 12

