Sky Krimi 23:30 bis 00:35 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Theis, der Vater der ermordeten Nanna, bittet seinen Freund Vagn um Hilfe. Er hält den Lehrer Rama für den Mörder seiner Tochter. Rama wird von den beiden gekidnappt und in eine alte Lagerhalle verschleppt. Enttäuscht von den schleppenden Ermittlungen der Polizei, will Theis den Mord an seiner Tochter eigenhändig rächen. Er ahnt nicht, in welche Gefahr er sich und seine Familie damit bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Farshad Kholghi (Rama) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Hans Fabian Wullenweber Drehbuch: Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12