Sky Krimi 17:00 bis 18:05 Krimi Blochin - Die Lebenden und die Toten Kapitel 4 D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Blochin ist stinkesauer: Er macht Nogly für die tragischen Ereignisse um David Simon verantwortlich und will ihn zur Rechenschaft ziehen. Mit der Hilfe eines Zeugen gelingt es dem Ermittler, Licht in den Fall zu bringen. In Katrin und Dominik findet Blochin Verbündete, die bei der weiteren Aufklärung helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Vogel (Blochin) Thomas Heinze (Dominik Stötzner) Maja Schöne (Inka Blochin) Jördis Triebel (Katrin Steinbrenner) Christoph Letkowski (Yorik Geier) Agnieszka Piwowarska (Magda Iwinska) Jörg Pose (Dankwart Breitkreuz-Himmel) Originaltitel: Blochin - Die Lebenden und die Toten Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Matthias Glasner, Svenja Rasocha, Laura Lackmann Popescu, Maxim Kuphal-Potapenko Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 16