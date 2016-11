Sky Krimi 11:10 bis 12:05 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Bitte töte ihn D 1994 Merken Beim Joggen können A.S. und Sonja im letzten Moment einen Mord verhindern. Der Mann mit der Waffe handelte im Auftrag seiner Geliebten. Er sollte ihren Ehemann erschießen. Als dieser kurz darauf tatsächlich getötet wird, beteuert der junge Mann seine Unschuld. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein/A.S.) Andrea Sawatzki (Sonja Hersfeld) Leonard Lansink (Kommissar Krüger) Nina Hagen (Brigitte Simonis) Philipp Otto (Tobias Weichelt) Judy Winter (Waltraud Simonis) Kirsten Block (Ines Grund) Originaltitel: A.S. Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Werner Kließ Kamera: Anton Peschke Musik: Klaus Doldinger