Sky Action 16:30 bis 18:00 Sonstiges Snakehead Swamp USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In den Sümpfen Louisianas entkommen mehrere asiatische Snakehead-Fische, die zu besonderer Aggressivität gezüchtet wurden. In einer feiernden Teeniegruppe um die Freunde Ashley und Chris (Ayla Kell, Dave R.M. Davis) finden die Mörderfische ihre ersten Opfer. Die überlebenden Jugendlichen versuchen das Gemetzel zu stoppen. Doch das ist schwerer als gedacht, denn die Tiere scheinen von einer mysteriösen Voodoo-Priesterin kontrolliert zu werden. - Ein gefundenes Fressen für Fans von überdrehtem Horror-Trash à la "Sharknado". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ayla Kell (Ashley) Antonio Fargas (William Boudreaux) Dave Randolph-Mayhem Davis (Chris) Terri Garber (Carley) Ross Britz (Ian) Sloane Coe (Kerri Ponter) Melissa Cordero (Sam) Originaltitel: Snake Head Swamp Regie: Don E. Fauntleroy Drehbuch: Greg Mitchell Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Andrew Morgan Smith Altersempfehlung: ab 16