Sky Action 07:50 bis 09:30 Horrorfilm Die Frau in Schwarz 2: Engel des Todes GB, USA, CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, während des Zweiten Weltkriegs: Um den Luftangriffen der Deutschen auf London zu entgehen, wird eine Gruppe Kinder mit ihrer Direktorin Jean Hogg (Helen McCrory) und Lehrerin Eve Parkins (Phoebe Fox) in ein Küstenstädtchen evakuiert. Ausgerechnet im seit Jahren verlassenen Eel Marsh House sollen sie eine neue Bleibe finden. Doch ihre Ankunft in dem düsteren Gemäuer weckt erneut böse Mächte: eine geisterhafte Erscheinung, die "Frau in Schwarz", will die Kinder ins Verderben ziehen. - Das starke Sequel des Horrorhits: zwar ohne Daniel Radcliffe, aber mit stimmiger Atmosphäre und wunderbar altmodischem Oldschool-Grusel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Phoebe Fox (Eve Parkins) Jeremy Irvine (Harry Burnstow) Helen McCrory (Jean Hogg) Adrian Rawlins (Dr. Rhodes) Leanne Best (Die Frau in Schwarz) Ned Dennehy (Jacob) Oaklee Pendergast (Edward) Originaltitel: The Woman in Black 2: Angel of Death Regie: Tom Harper Drehbuch: Jon Croker Kamera: George Steel Musik: Marco Beltrami, Marcus Trumpp, Brandon Roberts Altersempfehlung: ab 12

