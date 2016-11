Heimatkanal 17:50 bis 18:35 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 305 Gänsealarm D 2012 Stereo 16:9 Merken Sommeridylle in Störzing - wären da bloß nicht die Wildgänse, die sich zum Unmut der Touristen am schönen Badestrand niedergelassen haben. Louise Breitner, die einen Kiosk dort unterhält, berichtet von zahlreichen Beschwerden, und auch Bürgermeister Kögl selbst gehen die Tiere und ihre zahlreichen Hinterlassenschaften auf die Nerven. Er weist Stefan Leitner an, die Gänse so rasch wie möglich zu vertreiben - zur Not mit dem Gewehr. Stefan hält das für keine gute Lösung und bittet um etwas Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Maxi Warwel (Daniela Königstein) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Jordan-Drost Drehbuch: Peter Dollinger Kamera: Theo Müller Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12