Heimatkanal 13:55 bis 15:30 Heimatfilm Hohe Tannen A, D 1960 Stereo

Weil ihnen die musikalischen Einfälle ausgegangen sind, fahren der Schlagerkomponist Theo und sein textdichtender Freund Bert aufs Land, wo sie sich in einem Schloßhotel einmieten. Hier begegnen sie der heimatvertriebenen Köhlerstochter Liesel, die im Hotel als Dienstmädchen arbeitet und sich bald als gesangliches Naturtalent entpuppt. Theo und Bert bauen Liesel als Star auf und bringen damit auch ihre eigene Karriere wieder in Schwung.

Schauspieler: Gerlinde Locker (Liesel/Cherubin) Pero Alexander (Theo Weigand) Anita Gutwell (Uschi) Wolf Albach-Retty (Direktor Reichert) Harald Dietl (Bert Haagen) Herta Konrad (Rosamund Sheppard) Josef Krastel (Baron) Originaltitel: Hohe Tannen Regie: August Rieger Drehbuch: August Rieger Kamera: Victor Korger Musik: Hans Hagen Altersempfehlung: ab 6