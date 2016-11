Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Frevel an Zeit und Ewigkeit D 1982 Stereo Merken Frau Endler, die Sekretärin von Steiner, Kettwig und Fröschl, lädt "ihre" Herren zu einem gemütlichen Wochenende in ihr Bauernhaus im Dörfchen Lindensteig ein. Doch dort ist ein geheimnisvoller Schurke zu Gange, der in der ganzen Umgegend die Kirchturmuhren ihrer kleinen Zeiger beraubt. Da müssen die berühmten Münchener Kriminaler natürlich gleich Amtshilfe leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Kriminalinspektor Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Mona Freiberg (Frau Endler) Maria Sebaldt (Evelyn Stern) Ossi Eckmüller (Polizist Grützbichler) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Theo Mezger Drehbuch: Wilfried Schröder