Spiegel Geschichte 23:55 bis 00:40 Dokumentation Gladbeck 1988 - Anatomie eines Geiseldramas D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Das Geiseldrama begann als missglückter Banküberfall und ging am Ende als eines der spektakulärsten deutschen Verbrechen in die Kriminalgeschichte ein. 54 Stunden lang hielten Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski mit ihrer Irrfahrt durch die Republik die Nation in Atem. Zwei Geiseln starben. Doch die Gewalttat von Gladbeck ist mehr als ein außergewöhnlich skrupelloses Verbrechen - Gladbeck wurde zum Synonym für journalistische Grenzüberschreitungen und polizeiliches Versagen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gladbeck 1988 - Anatomie eines Geiseldramas (2)