Spiegel Geschichte 22:15 bis 23:10 Dokumentation Geschäftsmodell: kriminell Der Etikettenschwindler F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Niemand weiß, woher Rudy Kurniawan kommt, als er Anfang des Jahrtausends zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Doch der schüchterne junge Mann wird schnell zum Star in der Welt des Weins. Innerhalb weniger Jahre stellt er sich einen erstklassigen Weinkeller zusammen, der ihm Zutritt in die Welt der superreichen Weinliebhaber verschafft. Bei zwei Auktionen versteigert er einen Teil seiner Sammlung, darunter die erlesensten Raritäten. Der Verkauf bringt ihm 35 Millionen Dollar. Doch leider sind die Weine gefälscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: White Collar Gangsters