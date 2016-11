KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Odins Gold Simon unter Verdacht / Knock-out N 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Simon unter Verdacht: Lars ist verzweifelt, denn er sieht keine Chance, den Schatz zu finden, so lange Sascha, Tom und Julia ihnen auf der Spur sind. Um ihm zu helfen, riskiert Simon alles und stiehlt die verlorenen geglaubten Steinplatten aus Saschas Büro im Asylbewerberheim für das Trio zurück. Dabei beobachtet er, wie jemand die Wand des Heims beschmiert und ein Fenster einschmeißt. Zwar kann er den Täter nicht erkennen, aber er stellt eine Farbdose sicher. Dabei wird er von Noras Opa, dem Polizisten Besten, gesehen, der sofort vermutet, dass Simon der Täter ist. Lars untersucht die Dose auf Fingerabdrücke und entlastet seinen Freund. Doch sie brauchen Nora, um herauszufinden, wer der wahre Täter ist und so ziehen die Drei gemeinsam los und retten damit auch ihre Freundschaft als Trio. Knock-out: Lars und Simon entdecken, dass der alte Ort Tyriheim heute einen neuen Namen trägt und glauben fest, dass sich die letzte Steinplatte ganz in ihrer Nähe befinden muss. Bei ihren Ermittlungen legen sie für Sascha und seine Komplizen eine falsche Fährte... Währenddessen nimmt Nora als heimliche Favoritin an einem Boxwettkampf teil. Dort passieren allerdings merkwürdige Dinge: die Boxer brechen im Ring zusammen und haben starke Bauchschmerzen. Auch Nora und ihrem Freund Kristoffer wird beim Kampf plötzlich schlecht. Lars und Simon finden heraus, dass jemand die Sportler absichtlich mit einem Medikament vergiftet hat. Doch warum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Hasselberg Thorsrud (Nora) Oskar Lindquist (Simon) Bjornar Lysfoss Hagesveen (Lars) Reidar Sorensen (Besten) André Eriksen (Tom) Per Tofte (Eirik) Sara Yttre (Charlotte) Originaltitel: TRIO: Odins Gull Regie: Atle Knudsen Drehbuch: Morten Hovland Kamera: Odd Reinhardt Nicolaysen Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen