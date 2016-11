KI.KA 08:40 bis 09:00 Trickserie Tauch, Timmy, Tauch! Mit Volldampf nach oben / Fast ein Held USA, GB, AUS, D 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mit Volldampf nach oben: Timmy und Skid sollen eine Materialprobe von einem Smoker besorgen, einer Art Unterwasser-Geysir am Boden des Tiefseegrabens. Timmy ist gewissenhaft dabei, Skid hat aber nur Dummheiten im Kopf. Er überredet Timmy, mit ihm aus Spaß auf den Wasserfontänen der Smoker zu reiten. Dadurch geht Timmys Funkgerät kaputt. Als Skid auch noch beim Aufstieg die Materialprobe verliert, taucht Timmy zu schnell ab, um sie wiederzuholen. Hierbei werden auch noch seine Taucherzellen beschädigt. Nun kann er weder selber auftauchen, noch Taucher-Tom um Hilfe rufen. Aber Timmy hat eine rettende Idee: Er will sich von der Fontäne eines besonders großen Smokers bis an die oberste Kante des Grabens schießen lassen. Wird es ihm gelingen? Fast ein Held: Ein schlimmer Nebel zieht auf. Suzie muss auf dem Meer notlanden und kann nicht weiter. Timmy und Bess sind zu Hause und lesen gerade das Kapitel über Schlechtwetter-Manöver, als der Notruf von Suzie bei Ihnen eingeht. Timmy fährt voller Tatendrang los, um sie zu retten. Auf Bess' Einwände, dass er für so eine Rettungsaktion noch nicht ausgebildet sei, will er nicht hören. Er möchte unbedingt ein Held sein, so wie sein berühmtes Vorbild U-Boot D. Weil er aber die Regeln für die Schlechtwetterrettung noch nicht kennt, macht Timmy tatsächlich alles falsch. Zum Glück kommt zufällig U-Boot D vorbei und greift Timmy unter die Arme. Als Timmy sich wegen seines Scheiterns grämt, erzählt sein großes Vorbild ihm zu seinem großen Erstaunen, dass auch er als Anfänger viele Fehler gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Olly Dive! Regie: Bob Doucette, Jane Schneider, Garry Hurst Drehbuch: Melanie Alexander, Simon Hopkinson, Susan Oliver, Gina Roncoli Musik: Ceiri Torjussen

