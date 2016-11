RTL Passion 05:30 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Sein Instinkt, dass Rafael auf Rache aus ist, trügt Maximilian nicht, denn Rafael hat vor dem Zentrum Stellung bezogen und kündigt in einem Telefonat seine Rache an. Axel, der seinen Wagen von der Polizei wiederbekommen hat, wird beim Showdown zum unfreiwilligen Schutzengel. Marian muss die frustrierte Jessica aufbauen, die zunehmend im Krankenhaus gemobbt wird. Als sie die Konsequenzen zieht und kündigt, nimmt sich Marian ihrer an. Um Jessica von ihren Sorgen abzulenken, lädt Marian sie mit zu Ingos Abschiedsfeier ein, auch um sich erstmals als Paar zu präsentieren. Doch die Frage, wo sich die beiden kennengelernt haben, bringt Marian in die Bredouille. Nach Isabelles Zusammenbruch muss Ben Farbe bekennen. Er braucht einfach noch Zeit, um sich darüber klar zu werden, wie es weiter gehen soll. Während er trotz seiner eigenen Überforderung weiter verbissen an seinem Entschluss, bei Isabelle zu bleiben, fest hält, will Isabelle Ben die Zeit geben, die er braucht, um emotional wieder zu ihr zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser