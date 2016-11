History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Terra X Magisches Deutschland Magisches Deutschland D 2015 Stereo 16:9 Merken In ganz Deutschland sind Spuren vor- und frühgeschichtlicher Kulte zu finden. Wissenschaftler sind diesen heiligen Hainen und Opferstätten der Kelten und Germanen mit modernster Technik auf der Spur. Viele der uralten, heiligen Kultstätten werden heute wieder als "Kraftorte" aufgesucht, von den Opfermooren Norddeutschlands zu den Felsturmheiligtümern des Altmühltals und den Kannibalenhöhlen des Kyffhäusergebirges bis zu den heiligen Quellen der Kelten und Römer in der Pfalz und den Vogesen. Die Dokumentation unternimmt eine Reise von der Steinzeit bis zum Beginn der Christianisierung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12

