History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Die Top 10 Geheimnisse über... Las Vegas USA 2014 Stereo 16:9 Merken Obwohl die Stadt hauptsächlich mit Glücksspiel, Gangstern und zerbrochenen Träumen in Verbindung gebracht wird, hat Las Vegas einen vielfältigen Hintergrund. Die Depression hat ihre Spuren hinterlassen, ein Präsident hatte hier einen überraschenden Einfluss und die Stadt war in der Geschichte als Reiseziel für Patrioten bekannt. Las Vegas zog stets die größten Persönlichkeiten an - ein berühmter Einsiedler, der half die Stadt vom organisierten Verbrechen zu befreien und eine Legende, die den Versuchungen der Stadt zum Opfer fiel. Henry zeigt, dass an den Geschichten über Las Vegas mehr dran ist, als man denkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 10 Things You Don't Know About Altersempfehlung: ab 12