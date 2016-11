History 08:30 bis 09:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Ende der Pechsträhne USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tonys Pechsträhne endet, als sein Partner Codfish aus dem Urlaub zurückkommt. Yummy und Mitchell finden kreative Wege, per Tauschhandel von ihren Schulden herunterzukommen. Unterdessen nehmen Speedy und Tinman einen Gelegenheitsjob an, der den Startschuss zu einer Woche des Verschrottens bildet. Es wird sich zeigen, ob es ihnen gelingt, ihr Edelmetall in Bargeld zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12

