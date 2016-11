ARTE 23:15 bis 00:00 Krimiserie Norskov Folge: 10 DK 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tom redet Martin und Jackie ins Gewissen, und so tritt Martin als Norskovs Bürgermeister zurück. Privat allerdings scheinen sich die Dinge gut zu entwickeln: Seine Frau Jackie ist nach Hause zurückgekommen, und Oliver hat zugestimmt, bei den beiden einzuziehen. Doch dann, bei der kleinen Willkommensfeier für Oliver, offenbart Jackies Mutter ein schreckliches Geheimnis, welches das Leben aller maßgeblich beeinflussen wird - Unterdessen erreicht die Kokainlieferung Norskov, und Tom und sein Team warten mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos auf den richtigen Moment, um einzugreifen. Tom gibt das Signal zum Zugriff, aber als sie das verlassene Gebäude erreichen, hat die Bande die Drogen bereits versteckt. Das Material bleibt unauffindbar, und ohne dieses Beweismaterial kann die ganze Ermittlung hinfällig werden. Tom erhält einen Anruf von Bondy, der anscheinend dringend Toms Hilfe braucht und ihn im Eishockeystadion treffen will - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Jacob Hauberg Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Claus Riis Østergaard (Martin Kierkegaard) Anne Sofie Espersen (Jackie) Annemette Andersen (Diana) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Henrik Birch (Steen Brammer) Originaltitel: Norskov Regie: Louise N.D. Friedberg Drehbuch: Dunja Gry Jensen Kamera: Martin Munch Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen