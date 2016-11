ARTE 08:45 bis 09:30 Reportage 360° Geo Reportage Lust auf Liebe in Lisdoonvarna Lust auf Liebe in Lisdoonvarna D, F 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken An der Westküste Irlands, im County Clare, liegt der Ort Lisdoonvarna. Er ist berühmt für seine heilenden Quellen und seine urigen Kneipen - vor allem aber als Treffpunkt einsamer Herzen. Dort werden seit über 150 Jahren Paare verkuppelt, eine Tradition, die Willie Daly und seine Tochter Marie als Heiratsvermittler noch heute mit Begeisterung praktizieren. Besonders viel zu tun haben die so genannten "Matchmaker" jedes Jahr im September, denn dann findet in Lisdoonvarna das "Matchmaking-Festival" statt, das inzwischen Europas größtes Single-Treffen ist. Die Reportage zeigt wie man in Lisdoonvarna auf Brautschau geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 360° - Geo Reportage Regie: Gesine Enwaldt, Eilika Meinert

