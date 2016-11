National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation World's Deadliest Killers Tödliche Weibchen GB 2013 2016-12-19 01:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Tierreich sind die Weibchen in der Regel angriffslustig, furchtlos und hart im Nehmen. Diese "Killer-Ladys" kommen nicht einfach so mit ihrem guten Aussehen über die Runden. Sie benutzen ihre Tatzen, Krallen und ihre Zähne, um für sich und ihren Nachwuchs das Überleben zu sichern. Vom unnachgiebigen Beschützerinstinkt einer Grizzlymutter bis zu dem listigen Teamwork einer Gruppe von Löwinnen ist diese Episode ganz den wehrhaften Tierdamen gewidmet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: World's Deadliest Killers