Notruf Hund - Einsatz für Cesar Husky im Café USA 2014 Erneut hat Cesar einen Fall in Hongkong zu lösen. Café-Besitzer Brian ist besorgt um seine berufliche Zukunft. Seine Siberian Husky-Hündin Sassa glaubt nämlich, sie sei der Chef im Laden und versteht es als ihre Aufgabe, ihren Besitzer vor Kunden zu schützen. Den Hund eines Gastes hat sie bereits angefallen. Wenn Brian Sassas Aggressivität nicht unter Kontrolle bekommt, so fürchtet er, bleibt die Kundschaft demnächst ganz aus. Letztlich müsste er sich wohl oder übel entscheiden: Entweder gefährdet er seinen Lebensunterhalt oder er trennt sich von Sassa. Kann Cesar in diesem schwierigen Fall helfen? Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue