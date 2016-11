National Geographic Wildlife 08:35 bis 09:25 Dokumentation Schlangen-Alarm Geister Schlange SA 2015 2016-11-27 15:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Simon und Siouxie erhalten erneut einen Notruf. Es heißt, eine Schlange sei in einem dunklen Raum verschwunden. Als die beiden vor Ort eintreffen, steht nicht fest, wo genau sich das Tier befindet. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet wagt Simon sich in die Finsternis. Doch der Schlangenjäger hat das komische Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Sind seine Bedenken berechtigt? Kann er durch einen raschen Rückzug sein Leben und das von Siouxsie im letzten Moment retten? Aber was ist mit der Schlange? Fest steht: Auf Simons Bauchgefühl war bis jetzt immer Verlass... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City

