Disney XD 11:30 bis 11:55 Trickserie Der ultimative Spider-Man Folge: 66 Das Spider-Versum (3) USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Peter Parker reist weiter durch die Welten, erst durchs Mittelalter, aber auch dort kann der Kobold entkommen, und dann in eine Zukunftswelt, in der er feststellen muss, dass er schon tot ist und ein anderer Spider-Man versucht, in seine Fußstapfen zu treten. Auch aus dieser Welt kann der Kobold fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel Ultimate Spider-Man: Web-Warriors Regie: Alex Soto, Jeff Allen, Philip Pignotti