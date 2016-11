TNT Comedy 22:40 bis 23:05 Comedyserie Man Seeking Woman Zündschnur USA 2016 16:9 Merken Josh will Rosa davon überzeugen, dass er über sie hinweg ist, und geht gemeinsam mit ihr und Mike zu einem Hockeyspiel. Als sich Mike und Rosa dort kennenlernen, funkt es sofort zwischen den beiden und sie beginnen zu flirten. Natürlich fühlt sich Josh schnell wie das dritte Rad am Wagen, muss Mike und Rosa gegenüber aber beteuern, dass er kein Problem mit der neuen Situation hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Josh Greenberg) Eric Andre (Mike) Britt Lower (Liz) Rosa Salazar (Rosa/Bosa) Callum Rennie (McQuaid) Mark McKinney (Tom) Robin Duke (Patti) Originaltitel: Man Seeking Woman Regie: Dan Schimpf Drehbuch: Dan Mirk Kamera: Samy Inayeh Musik: Allen Simpson