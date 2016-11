National Geographic 02:25 bis 03:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Hochhaus-Katastrophe CDN 2015 2016-12-24 18:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 4. Oktober 1992 hebt eine schwer beladene Boeing 747-258F der israelischen Fluglinie El Al vom Flughafen Schiphol in Amsterdam ab. Nur wenige Minuten nach dem Start bekommt die Maschine einen gefährlichen Rechtsdrall. Die Piloten reagieren sofort und drehen um. Doch längst ist das Flugzeug nicht mehr zu kontrollieren und rast in ein elf Stockwerke hohes Haus. Die Folge: Das schlimmste Flugzeugunglück in der Geschichte der Niederlande. Bei den anschließenden Untersuchungen entdecken die Ermittler ein Problem, das erschreckenderweise jede 747 treffen könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

