National Geographic Dokumentation Drogen im Visier Undercover im Drogenmilieu USA 2014 Die Zwillingsstädte Minneapolis und Saint Paul sind die Heimat des reinsten Heroins in den USA. Es ist alles andere als einfach, die Drogendealer zu erwischen, da sie ihre billigen Hotels alle paar Tage wechseln. Auf der Jagd nach den Drogendealern setzt die Polizei nun auf Informanten. Die Ermittler versuchen, die Dealer zu stellen, wenn sie ihre Lieferanten treffen, um den Kartellen auf die Spur zu kommen, die hinter dem Handel stehen. Die Dokumentation bietet einen Einblick in das Leben der Drogendealer von Minneapolis und Saint Paul sowie der Polizisten, die sie verfolgen. Originaltitel: Drugs Inc.