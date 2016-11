National Geographic 08:30 bis 09:20 Dokumentation UFOs über Europa Object Above Portugal Town, Military See Series Of UFO, Lights Across Vilage GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Im September 1990 beobachteten im portugiesischen Alfena Schulkinder ein metallisch glänzendes Objekt "mit Beinen", das etwa 50 Meter über dem Boden schwebte. Vom 14. bis 25. September 1952, während eines NATO-Manövers mit dem Namen "Operation Mainbrace", an dem die kompletten Luft- und Seestreitkräfte der NATO beteiligt waren, wurden zahlreiche Soldaten Zeugen, wie UFOs über Flugzeugträger hinwegflogen und Flugzeuge verfolgten. 2001 gab es in einem kleinen rumänischen Dorf in der Nacht einen Stromausfall. Als die Menschen nach draußen gingen, sahen sie ein rotes UFO, das das Dorf in einen sich drehenden Lichtkessel tauchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: UFO Europe: Untold Stories

