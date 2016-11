AXN 20:15 bis 20:45 Comedyserie House of Lies Folge: 37 Herzlichen Glückwunsch! USA 2015 16:9 Merken Marty ist wieder da... Und wie! Er will mit Kaan & Associates expandieren und die Consultingwelt erobern. K&A hat sich seit der vergangenen Staffel sehr verändert. Marty zeichnet der schwangeren Jeannie ein Bild ihrer Zukunft im Unternehmen während der Pod einen Kunden zugunsten eines großen Fisches fallen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Valorie Curry (Kelsey) Originaltitel: House of Lies Regie: Matthew Carnahan Drehbuch: Matthew Carnahan, Theo Travers Kamera: Peter Levy Musik: Mark Mothersbaugh, Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16