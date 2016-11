Spiegel Geschichte 05:35 bis 06:30 Dokumentation Welcome to the 90s Dance Culture D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Was Ende der 80er mit Acid House und Smiley-Logo beginnt und gerne belächelt wird, entwickelt sich in den 90ern zu einem kulturellen Massenphänomen. Die Loveparade im wiedervereinigten Berlin lockt Millionen und steht am Anfang einer ganzen Welle von Events, auf denen die Raving Society in Neonkleidung, mit bunten Haaren und jeder Menge Ecstasy bis spät in die Morgenstunden feiert. Der Club "Hacienda" in Manchester wird zum Synonym für schweißtreibende Clubnächte. Superclubs wie "Ministry Of Sound" vermarkten sich mit eigenem Merchandise und Außenstellen auf der Party-Insel Ibiza. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welcome to the 90s Regie: Frank Ilgener Altersempfehlung: ab 12