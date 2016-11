Syfy 20:40 bis 21:05 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Droiden bevorzugt USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die Jedi haben ein Problem. Nachdem sie eine geheime Botschaft von den Separatisten abgefangen haben, können sie diese nicht entschlüsseln. Nach Beratungen kommen sie überein, R2-D2 und andere Droiden in ein Raumschiff der Separatisten einzuschleusen. Die Roboter sollen aus dem Tresor den Code zur Entschlüsselung stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12