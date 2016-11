Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Kenne Deine Feinde USA 2012 Stereo 16:9 Merken Hondo Ohnakas Bande gelingt es zwar, die Jedi-Schüler gefangen zu nehmen, aber lange können sich die Piraten darüber nicht freuen: Ausgerechnet jetzt setzt Count Dooku zum Angriff auf Hondo an, um sich für die Gefangennahme durch Hondo und Obi-Wan zu rächen. Dem Piratenführer bleibt nichts anderes übrig, als erneut mit dem Jedi zu kooperieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12