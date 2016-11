Kinowelt 20:15 bis 21:45 Komödie Robot & Frank USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alfred P. Sloan Preis, Sundance Film Festival In nicht allzu ferner Zukunft haben echte Büchereien, Autos ohne Elektroantrieb und menschliches Pflegepersonal nur noch nostalgischen Wert. Das gleiche gilt auch für Franks "gute alte Zeiten" als einer der berühmtesten Juwelendiebe Amerikas. Heute ist er ein alter, vergesslicher Eigenbrötler, der aus Spaß höchstens noch geschnitzte Deko-Seifen mitgehen lässt und sich ansonsten auf die Begegnungen mit der Büchereiangestellten Jennifer freut. Als ihm sein Sohn Hunter einen Pflege-Roboter aufzwingt, gerät sein Alltag gewaltig durcheinander. Frank ist genervt und möchte sich bestimmt nicht von einer Maschine bemuttern lassen. Jedoch merkt er bald, dass Robot zu viel mehr taugt als nur für die Hausarbeit und gesunde Mahlzeiten. So dauert es nicht lang bis sein elektronischer Helfer zu seinem Komplizen wird, um seiner größten Leidenschaft nachzugehen - dem Stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Langella (Frank) James Marsden (Hunter) Susan Sarandon (Jennifer) Liv Tyler (Madison) Jeremy Strong (Jake) Jeremy Sisto (Sheriff Rowlings) Bonnie Bentley (Ava) Sprecher: Peter Sarsgaard (Frank) Originaltitel: Robot & Frank Regie: Jake Schreier Drehbuch: Christopher D. Ford Kamera: Matthew J. Lloyd Musik: Francis and the Lights