Kinowelt 16:40 bis 18:45 Krimi Serpico USA, I 1973 Nach einem Roman von Peter Maas Ausgezeichnet mit einem Golden Globe Nominiert für zwei Oscars© Frisch von der Polizeiakademie tritt Frank Serpico voller Ideale seinen Dienst in New York an. Doch bald merkt er, dass er sich in einem Spinnennetz aus Korruption und Filz befindet. Da er Schmiergelder strikt ablehnt, ist er schnell innerhalb der Kollegenschaft isoliert - nur in Bob Blair findet er einen Mitstreiter. Als die beiden mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen, kommt es zum Skandal. Für seine Kollegen ist Serpico nur noch ein Verräter. Cinema.de findet: "Schonungslos nüchtern, grandios gespielt" "Sidney Lumets schonungsloser Tatsachen-Thriller zählt zu den großen Würfen des New Hollywood. Und Al Pacinos Porträt des fusselbärtig-hippiesken Idealisten zu den grandiosen Leistungen seiner Karriere." (Quelle: Stern.de) Schauspieler: Al Pacino (Frank Serpico) John Randolph (Chief Sidney Green) Jack Kehoe (Tom Keough) Biff McGuire (Capt. Insp. McClain) Barbara Eda-Young (Laurie) Tony Roberts (Bob Blair) Cornelia Sharpe (Leslie Lane) Originaltitel: Serpico Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Waldo Salt, Norman Wexler Kamera: Arthur J. Ornitz Musik: Mikis Theodorakis Altersempfehlung: ab 18