House of Cards Nominierung USA 2015 Frank Underwoods (Kevin Spacey) Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gerät in Gefahr. Mit einem Ablenkungsmanöver versucht er seiner Widersacherin den Wind aus den Segeln zu nehmen. Claire (Robin Wright) hat eine Affäre - und Erfolg mit einer beeindruckenden Rede. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Derek Cecil (Seth Grayson) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Neve Campbell (Leann Harvey) Paul Sparks (Thomas Yates) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Melissa James Gibson, Michael Dobbs, Kenneth Lin, Andrew Davies Musik: Jeff Beal