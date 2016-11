Heimatkanal 05:40 bis 06:25 Familiensaga Forsthaus Falkenau Gefährlicher Ausflug D 2003 Stereo Merken Endlich Ferien! Martin holt Florian aus dem Internat ab, denn die Familie will seit langem wieder einmal ein paar gemeinsame Urlaubstage verbringen. Doch Forstdirektor Leonard macht diesen Plänen ein jähes Ende. Martin soll in einem Waldgebiet,, durch das die Strecke einer Lokalbahn führt, einen erkrankten Kollegen vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Dr. Susanna Rombach gesch. Mangold) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze geb. Gutenberg) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus Rombach) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost